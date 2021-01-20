العدو الاسرائيلي ينقل أسيرا فلسطينيا للحجر الوقائي خشية إصابته بكورونا

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين أن قوات العدو الإسرائيلي “نقلت الأسير المسن اللواء فؤاد الشوبكي (82 عاما) إلى قسم الحجر الوقائي بإحدى السجون الإسرائيلية، بعد مخالطته سجانا يقود ما تسمى عربة (البوسطة) تبين إصابته لاحقا بفيروس كورونا”.

وأوضحت الهيئة الأربعاء أن “إدارة سجون الاحتلال كانت تنوي نقل الشوبكي إلى أحد المشافي التابعة لها لإجراء عملية في عينيه، وأثناء نقله داخل عربة البوسطة اختلط بذلك السجان”، وأشارت إلى أنه “تم أخذ عينة من الأسير الشوبكي وإخضاعه للحجر الاحترازي”.

ويلقب الأسير الشوبكي بـ “شيخ الأسرى” وهو أكبر المعتقلين سنًا القابعين بسجون العدو الاسرائيلي، وهو من قطاع غزة ومعتقل منذ عام 2006 ومحكوم بالسجن 17 عاما.

المصدر: فلسطين اليوم