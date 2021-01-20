التحكم المروري: الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا حتى ساحة وردة كفرذبيان سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2021 - 14:20
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: الطريق من مستديرة عشقوت باتجاه فاريا حتى ساحة وردة كفرذبيان سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي
منذ 35 mins
20 January، 2021
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