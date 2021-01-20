الرئيس عون ترأس اجتماعا حول التدقيق المالي الجنائي

ترأس رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اجتماعا في قصر بعبدا حضره وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، تم خلاله البحث في الخطوات الآيلة الى الإسراع في الاتفاق مع شركة “الفاريز اند مارسال” في موضوع التدقيق المالي الجنائي، بعد إقرار مجلس النواب قانون تعليق السرية المصرفية لمدة سنة.

كما التقى عون القائم بأعمال السفارة البريطانية في بيروت مارتن لونغدن ونائبة رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية اليسون كينغ، وتم في خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية اللبنانية-البريطانية وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وشكر عون “الدعم الذي تقدمه بريطانيا للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، وكان آخرها ارسال سيارات جيب مصفحة لتعزيز عمل ألوية الجيش العاملة على الحدود اللبنانية-السورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام