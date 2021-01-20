بنس سيحضر حفل تنصيب بايدن ولن يكون في وداع ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2021 - 02:54

بنس سيحضر حفل تنصيب بايدن ولن يكون في وداع ترامب

منذ 1 ساعة 20 January، 2021
بنس
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أفاد مكتب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، بأن نائب الرئيس السابق سيحضر حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن ولن يكون في وداع ترامب.

وكان مايك بنس قد تعهد بضمان انتقال آمن للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال بنس خلال تلقيه إفادة أمنية بشأن مراسم التنصيب، إن إدارة ترامب ملتزمة بانتقال منظم ومراسم آمنة.

ويأتي ذلك فيما رفعت السلطت الأمنية مستوى الإجراءات الأمنية في محيط مبنى الكونغرس وذلك إثر تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال شن هجمات مسلحة تزامنا مع تنصيب بايدن.

المصدر: وكالات

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