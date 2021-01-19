رابطة معلمي الاساسي شكرت المجذوب على قرار تنظيم التدريس في المدرسة الرسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 22:06

رابطة معلمي الاساسي شكرت المجذوب على قرار تنظيم التدريس في المدرسة الرسمية

منذ 53 mins 19 January، 2021
رابطة معلمي التعليم الاساسي في لبنان
لبنان

اصدرت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان بيانا تقدمت فيه بالشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب على مساعيه وتجاوبه بإصدار القرار 13/م/2021.

كما شكرت “جميع أفراد الإدارة سيما المدير العام للتربية الذين شاركوا وساهموا في صياغة هذا القرار الذي يحفظ المدرسة الرسمية ويعيد إنتظام العمل إليها.

وجاء في البيان: “وحيث أن القرار المذكور يلغي أسباب الدعوة إلى توقيف التدريس ويعيد إنتظام العمل في المدرسة الرسمية، وضمان حقوق الزملاء المتعاقدين بكافة مسمياتهم بتنفيذ ساعاتهم كاملة، فإنها تدعو جميع الزملاء بمختلف مسمياتهم للعودة إلى التدريس (للدوامين قبل الظهر وبعد الظهر) إعتبارا من صباح غد الأربعاء في 2021/1/20 وإلتزام تنفيذ القرار بكامل مندرجاته.

كما تؤكد الرابطة أن حل مشكلة الزملاء المتعاقدين لن يكون إلا بإصدار قانون لتثبيتهم في ملاك وزارة التربية حين تسمح الظروف بذلك، وسوف تبقى الرابطة ملاذا دائما لحماية وصون حقوق المعلمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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