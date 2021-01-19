المقاومة الفلسطينية تحذر العدو الصهيوني من الاستمرار بسياسته العدوانية

اكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن “الوحدة الوطنية هي الطريق الحقيقي لمواجهة كل المؤامرات والمخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، في ظل المرحلة الصعبة والمخططات الإسرائيلية والامريكية ضد القضية”.

ودعت الفصائل في بيان لها الثلاثاء إلى “ضرورة عقد حوار وطني شامل يضم كافة الفصائل الفلسطينية قبل الشروع في إجراء الانتخابات المقررة”، وطالبت “بتهيئة المناخات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية من رفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة وإعادة الرواتب لأسر الشهداء والأسرى ورواتب الموظفين”.

وأوضحت الفصائل أن “أي عملية انتخابية يجب أن يسبقها ضمان الحريات الكاملة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة أي عقبات من شأنها التأثير على نجاحها”، ولفتت الى ان “استقلال القضاء هو الضامن لنجاح أي عملية انتخابية وإن الشفافية التامة والنزاهة ضرورة لتحقيق التعددية السياسية عبر صناديق الاقتراع”.

وذكرت الفصائل ان “ما تتعرض له مدينة القدس من هجمة صهيونية شرسة على الأرض والإنسان الفلسطيني واستمرار الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، ودعوات تفكيك قبة الصخرة وبناء الهيكل على انقاضه، يشكل خطرا حقيقيا يستدعي كل الجهود العربية والإسلامية من أجل انقاذ مسرى رسول الله”، وحذرت “العدو الصهيوني من مغبة الاستمرار في سياسته العدوانية بحق شعبنا ومقدساته”.

المصدر: فلسطين اليوم