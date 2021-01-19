ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان ايمان الشنقيطي للمنار: كل بلد لديه معاييره الخاصة ولكي يكون هناك نتائج ايجابية للاقفال في لبنان يجب ان يستمر لـ4 اسابيع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 20:28
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رئيس الجمهورية يدعو المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي ظهر الخميس المقبل في قصر بعبدا
الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع: اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة كورونا ستجتمع الاربعاء لتقييم نتائج الإقفال العام
رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا ويبحث معه ملف تشكيل الحكومة
رئيس الحكومة حسان دياب: النقاط الايجابية المنجزة في ملف تشكيل الحكومة أكثر من العقد التي تحتاج الى تدوير زوايا سياسية
دياب: لقاء قريبا سيجمع بين الرئيسين عون والحريري لمتابعة هذا الموضوع والوصول الى الحل المناسب
تكتل لبنان القوي: نجدد الدعوة للرئيس المكلف بالخروج من حال المراوحة والتواصل مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الاصلاحية
تكتل لبنان القوي: يجب اعطاء الاولوية للقوانين الاصلاحية وقوانين مكافحة الفساد وضرورة اقرارها سريعا في مجلس النواب
وزيرة العدل: تلقينا طلب تعاون من سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية في التحقيق بملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان
حاكم مصرف لبنان ينفي ما سماها الإدعاءات عن تحاويل ماليّة مزعومة قام بها إلى الخارج ويصفها بالفبركات والأخبار الكاذبة
الصحة اللبنانية: تسجيل 61 وفاة و4359 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة ايمان شنقيطي: نمر في فترة صعبة وندرك أن المستشفيات لم تعد تتحمل
شنقيطي: كل بلد لديه معاييره الخاصة ولكي يكون هناك نتائج إيجابية للإقفال في لبنان يجب ان يستمر لـ4 أسابيع
مجلس الوزراء العراقي يحدّد العاشر من تشرين الأول / اكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة
إستشهاد طفلين إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في منطقة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي
اميركا: توقيف مواطنة يشتبه بسعيها لبيع حاسوب رئيسة مجلس النواب إلى وكالة تجسس روسية بعد سرقته أثناء اقتحام الكابيتول
وزير العدل الامريكي: لن نتهاون مع اي شخص يحاول افساد يوم التنصيب بالعنف او بأي عمل اجرامي آخر
المكتب السياسي لأنصار الله: التصنيف الامريكي موقف يتوج دور امريكا القيادي للعدوان على اليمن
المكتب السياسي لأنصار الله: أمريكا لم تكن يوما مع الشعب اليمني أو على الحياد حتى تفاجئنا بخطوتها الغبية والسخيفة
المكتب السياسي لأنصار الله: أي خطوة عدائية مهما كان نوعها وحجمها تزيدنا وعيا وثباتا على صوابية موقفنا والحفاظ عليه
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مجلس الوزراء العراقي يحدّد العاشر من تشرين الأول / اكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة
إستشهاد طفلين إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في منطقة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي
منظمات حقوقية تنتقد استمرار السعودية باصدار أحكام الإعدام بحق القاصرين كما حصل مؤخراً بحق 5 أشخاص اتهموا بارتكاب جرائم
اميركا: توقيف مواطنة يشتبه بسعيها لبيع حاسوب رئيسة مجلس النواب إلى وكالة تجسس روسية بعد سرقته أثناء اقتحام الكابيتول
مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة: ندعو الولايات المتحدة لوقف سباق التسلح في الشرق الأوسط
الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش يرحب بالتقدّم الملموس في الحوار الجاري بين طرفي النزاع في ليبيا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
المكسيك تسجل رقما قياسيا من الاصابات ب كورونا خلال 24 ساعة بلغ 21 ألفا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان ايمان الشنقيطي للمنار: كل بلد لديه معاييره الخاصة ولكي يكون هناك نتائج ايجابية للاقفال في لبنان يجب ان يستمر لـ4 اسابيع
منذ 35 mins
19 January، 2021
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