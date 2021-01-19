ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان ايمان الشنقيطي للمنار: كل بلد لديه معاييره الخاصة ولكي يكون هناك نتائج ايجابية للاقفال في لبنان يجب ان يستمر لـ4 اسابيع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 20:28

ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان ايمان الشنقيطي للمنار: كل بلد لديه معاييره الخاصة ولكي يكون هناك نتائج ايجابية للاقفال في لبنان يجب ان يستمر لـ4 اسابيع

منذ 35 mins 19 January، 2021
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