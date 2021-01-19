التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 17:02
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المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: سياسة الضغوط الأميركية القصوى ضد الشعب الإيراني تحوّلت الى فضيحة خالدة في التاريخ
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إعلام العدو: 12 ألف اسرائيلي أصيبوا بالكورونا بعد حصولهم على جرعة لقاح ضد الفيروس
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الإعلام الأمني العراقي: إعتداء من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على أبراج لنقل الطاقة بمنطقة البهبهاني شمال بابل
العراق: قوات الحشد الشعبي تنفذ عملية تفتيش بقضاء بلد جنوب صلاح الدين بعد معلومات عن تحركات مشبوهة لتنظميم "داعش"
مجلس الوزراء العراقي يحدّد العاشر من تشرين الأول / اكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة
إستشهاد طفلين إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين في منطقة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي
منظمات حقوقية تنتقد استمرار السعودية باصدار أحكام الإعدام بحق القاصرين كما حصل مؤخراً بحق 5 أشخاص اتهموا بارتكاب جرائم
اميركا: توقيف مواطنة يشتبه بسعيها لبيع حاسوب رئيسة مجلس النواب إلى وكالة تجسس روسية بعد سرقته أثناء اقتحام الكابيتول
مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة: ندعو الولايات المتحدة لوقف سباق التسلح في الشرق الأوسط
الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش يرحب بالتقدّم الملموس في الحوار الجاري بين طرفي النزاع في ليبيا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
المكسيك تسجل رقما قياسيا من الاصابات ب كورونا خلال 24 ساعة بلغ 21 ألفا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات
منذ 11 mins
19 January، 2021
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