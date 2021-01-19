التحكم المروري: قطع السير على الطريق الممتد من حاصبيا باتجاه الدليبة بسبب انجراف الاتربة والصخور وتحويل السير الى داخل البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 17:00

التحكم المروري: قطع السير على الطريق الممتد من حاصبيا باتجاه الدليبة بسبب انجراف الاتربة والصخور وتحويل السير الى داخل البلدة

منذ 12 mins 19 January، 2021
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