عكر: التعاون المشترك بين الدول هو أمر أساسي للتصدي لكورونا

أكدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال في لبنان زينة عكر أن “التعاون المشترك بين الدول هو أمر أساسي للتصدي لوباء كورونا، وكي يتمكن المصابون والأكثر حاجة من تلقي المساعدة الطبية والإنسانية العاجلة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.

كلام عكر جاء خلال استقبالها، سفراء: البرازيل الإتحادية أرمانو تيليس ريبيرو، المغرب محمد كرين، الأردن وليد الحديد، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية، وسبل الإستجابة والدعم والإمكانات الطبية المتاحة لدى دولهم لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وشكرت عكر “للسفراء دعم بلادهم المتواصل للبنان لا سيما عبر مسارعتهم إلى إرسال المساعدات الطارئة عقب إنفجار مرفأ بيروت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام