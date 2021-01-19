دياب: نتمنى الوصول قريبا الى تشكيل الحكومة والايادي البيضاء موجودة بهذا الاطار ويجب البناء على الايجابيات وتدوير الزوايا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 15:12

دياب: نتمنى الوصول قريبا الى تشكيل الحكومة والايادي البيضاء موجودة بهذا الاطار ويجب البناء على الايجابيات وتدوير الزوايا

منذ 6 mins 19 January، 2021
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