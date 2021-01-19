دياب من عين التينة: الرئيس بري أبدى كل استعداد لحل العقبات للوصول الى تشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 19 2021 - 15:12

دياب من عين التينة: الرئيس بري أبدى كل استعداد لحل العقبات للوصول الى تشكيل الحكومة

منذ 7 mins 19 January، 2021
أخبار موقع المنار

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