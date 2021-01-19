رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل في هذه الاثناء في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 15:12

رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل في هذه الاثناء في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 24 mins 19 January، 2021
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