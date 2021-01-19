الإخبارية السورية: استشهاد طفليْن إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في منطقة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2021 - 15:12

الإخبارية السورية: استشهاد طفليْن إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في منطقة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي

منذ 28 mins 19 January، 2021
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