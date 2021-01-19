الحريري: كورونا اليوم يغزو لبنان وعلينا جميعا ان نتحمل المسؤولية للمحافظة على الاهل والالتزام بالاجراءات التي وضعتها الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 19 2021 - 15:12

الحريري: كورونا اليوم يغزو لبنان وعلينا جميعا ان نتحمل المسؤولية للمحافظة على الاهل والالتزام بالاجراءات التي وضعتها الحكومة

منذ 44 mins 19 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة