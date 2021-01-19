النائب علامة: إدارة أزمة كورونا لم تكن سليمة منذ البداية

رأى نائب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة النائب فادي علامة في حديث إذاعي، أن “إدارة أزمة كورونا لم تكن سليمة منذ البداية”، مشيرا الى أن “التخبط في اتخاذ القرارات بين اللجان، أدى الى مشاكل عدة، منها المستشفيات الميدانية والضغط الاقتصادي على المستشفيات وإمكانية إقفالها في ما بعد والنقص في الطواقم الطبية”.

وأوضح أن “عدم القدرة على دعم المستشفيات الخاصة، حال دون تخصيصها فقط لمعالجة مرضى كورونا، فالجهات الرسمية أهملت القطاع الخاص ودعمت القطاع الرسمي الذي لا يشكل سوى 20% من القطاع الاستشفائي”.

وأكد أن “بداية الحل للأزمة الصحية ولكل الأزمات، هي تشكيل حكومة تتمكن من تأمين الدعم الخارجي لأن المشوار صعب بانتظار وصول اللقاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام