موسى: بري سيساهم بما يلزم لإنتاج حكومة والظروف تحتم جهودا استثنائية

أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى الى أنه “يجب أن يكون هناك مناخ معين في لبنان ليبلور الإيجابية في ملف تشكيل الحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري سيحاول تسهيل الأمور، وسيحاول أن يقوم بشيء ليساهم بإنتاج حكومة”.

واعتبر موسى في مداخلة تلفزيونية، أن “الظروف الموجودة اليوم أهم من أي اعتبار آخر، ولا بد للوصول الى صيغة معينة، والظروف تحتم وجود تحركات استثنائية، ويجب الذهاب باتجاه واحد وهو جمع الفرقاء”.

ولفت الى أن “دور مجلس النواب يبدأ مع تأليف الحكومة، أي مناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة من عدمها، ولا دور آخر هنا لمجلس النواب، فالمجلس لا يمكنه أن يقوم بوضعية لتقديم الأمور الحكومية باستثناء محاولة تسهيل الأمور بين بعبدا وبيت الوسط، وخير من يمثل المجلس بتواصل الفرقاء هو الرئيس بري”.

وعن الإقتراحات التي يطالب بعضها بتعديل الدستور او الطائف، قال: “بصرف النظر عن محتوى الإقتراحات، نحن أمام أمر ملح هو تشكيل حكومة، والنقاشات بالدستور والطائف تحتاج الى وقت وموافقة ثلثي مجلس النواب، وبالتالي لا أقدر أن يكون هناك تلازم مطلق بين الحكومة وتعديل الطائف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام