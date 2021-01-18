“تهديد أمني خارجي” يغلق مبنى الكونغرس الأميركي

ذكرت وسائل إعلام أميركية أنّه تمّ إغلاق العاصمة واشنطن ومنع الدخول إليها أو الخروج منها بسبب تهديد أمني خارجي، وبحسب المعلومات الأولية فقد تمّ إخلاء المشاركين في تدريبات حفل التنصيب على الجهة الغربية لمبنى الكونغرس.

وظهر بوضوح كيفية تصاعد الدخان خلف مبنى الكابيتول، بعدما ذكرت شبكة “سي إن إن” أنّ أجهزة الإنذار في مبنى الكابيتول إنطلقت لحثّ الموجودين على عدم المغادرة بسبب تهديد أمني خارجي.

وبحسب “سكاي نيوز” فإنّها ذكرت نقلاً عن مسؤولين قولهم بأنّ إغلاق الكونغرس وإجلاء المشاركين في التدريبات على مراسم التنصيب كان بسبب حريق على بعد عدّة مبان ولا يُعتقد أنّه يمثل تهديدًا.

وشهدت شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن انتشارًا أمنيًا مكثفًا وخاصّةً فى محيط مقرّ الكونغرس وبالقرب من البيت الأبيض.

وأعلنت وحدة الإطفاء في واشنطن أنّه “استجبنا لحريق خارجي قرب الكابيتول وتمّ إخماده ولم تكن هناك إصابات.

وقالت السلطات الأمريكية إنّه لا خطر أمني جراء الحريق الذي اندلع قرب مبنى الكابيتول.

كما قالت وسائل إعلام أميركية أنّ الحريق وقع في خيمة للمشردين قرب مبنى الكابيتول ولم يتم تسجيل أي إصابات جراءه.

وفي ظلّ التّطورات كلّها خرجت مجموعات يمينية متطرفة مدجّجة بالسلاح في العديد من عواصم الولايات الأميركية بما في ذلك ميشيغان وأوهايو وأوريغون وتكساس، للإحتجاج قبل تنصيب بايدن وتجمّعت بالقرب من المقرّات الحكومية التي فرضت عليها السلطات سياجاً وطوقاً امنياً تجنّبًا لتكرار حادثة اقتحام الكونغرس.

المصدر: سكاي نيوز