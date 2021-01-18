وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3144 اصابة جديدة و53 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 18:34

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 3144 اصابة جديدة و53 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 14 mins 18 January، 2021
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