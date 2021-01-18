إنذار في مبنى الكابيتول يحث الناس على البقاء في الداخل بسبب تهديد أمني خارجي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 18 2021 - 18:34

إنذار في مبنى الكابيتول يحث الناس على البقاء في الداخل بسبب تهديد أمني خارجي (روسيا اليوم)

منذ 46 mins 18 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة