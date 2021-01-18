اللجنة الدستورية السورية تستأنف أعمالها بجنيف

أكدت المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سوريا جينيفر فينتون الإثنين، أن 25 يناير/ كانون الثاني، هو موعد استئناف جلسات اللجنة الدستورية السورية المصغرة مع الالتزام الكامل بالتدابير الاحترازية المشددة للتخفيف من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت فينتون لوكالة “سبوتنيك” ” ستعقد جلسات اللجنة الدستورية السورية المصغرة في جنيف، في الفترة بين 25 و 29 يناير / كانون الثاني 2021 ، بحسب ظروف كوفيد -19″. وشددت فينتون، على أن ” التحضير سيكون كما كان في الجلسات السابقة، حيث تشاور مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا عن كثب مع الخبراء الطبيين بالأمم المتحدة والسلطات السويسرية وقيادة مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسيتم اتخاذ تدابير واسعة النطاق للتخفيف من مخاطر انتشار “كوفيد-19”. وتابعت قائلة “ستبقى سلامة وأمن موظفينا بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ووسائل الإعلام والعاملين في مبنى [الأمم المتحدة] دائمًا أولوية قصوى بالنسبة لنا”.

وأوضحت المتحدثة، أنه ” تحقيقا لهذا سنواصل اتباع بروتوكولات السلامة الخاصة بنا لمنع انتشار الفيروس، التي أوصت بها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والسلطات السويسرية، بما في ذلك إجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن الفيروس، وارتداء الكمامات الطبية الإلزامي في جميع الأوقات وفحص درجات الحرارة والتباعد الجسدي الصارم بما في ذلك وعن طريق استخدام غرف الاجتماعات الكبيرة بما يكفي لضمان مسافة لا تقل عن مترين بين الحضور والسماح للمترجمين بالتواجد في غرف منفصلة تمامًا”.

المصدر: سبوتنيك