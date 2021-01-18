حركة الامة: للخروج من حال المراوحة بتشكيل حكومة طوارئ وطنية يتمثل فيها الجميع

اعتبرت “حركة الأمة” في لبنان في بيان لها الاثنين ان “الخروج من حال المراوحة والجمود الحكومية بتشكيل حكومة طوارئ وطنية يتمثل فيها الجميع”، وتابعت ان ذلك “من أجل مواجهة الفساد ولاسترداد المال المنهوب وتطوير الدولة والنظام”.

ودعت الحركة إلى “تمديد فترة الإقفال العام الحالية”، واعتبرت ان “الحفاظ على صحة المواطنين هو العامل الاقتصادي الأهم، وهو الأولوية في ظل تفشي جائحة كورونا”.

وطالبت الحركة “الدولة بأن تقوم بواجباتها الوطنية والإنسانية والاجتماعية تجاه المواطن، خصوصا في ظل حال الحرمان والفقر التي تضرب الناس، وجعلت أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام