التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الصفرا باتجاه طبرجا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 16:58

التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الصفرا باتجاه طبرجا

منذ 1 ساعة 18 January، 2021
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