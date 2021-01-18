الوفيات جراء كورونا في سويسرا تتجاوز الـ8 آلاف

أعلن المكتب الفدرالي السويسري للصحة العامة، اليوم الإثنين، أن أكثر من 8 ألاف شخص لقوا حتفهم جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد، منذ تفشي الوباء. وبحسب الإحصاءات حتى الـ 18 من كانون الثاني/يناير، سجلت سويسرا 121 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ72 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8091 حالة.

وأشار المكتب إلى تسجيل 4703 إصابات بـ “كوفيد-19” في سويسرا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأنه تم إجراء 48004 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال الـ72 ساعة الأخيرة. يذكر أن سويسرا بدأت أواخر العام الماضي حملة التلقيح الوطني ضد فيروس كورونا المستجد، ووافقت السلطات على لقاحي موديرنا و فايزر/بيونتيك. ومن المتوقع أن يتمكن أي شخص يرغب بالحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في سويسرا من الحصول عليه بحلول الصيف.

المصدر: سبوتنيك