التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انفاق المطار باتجاه خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 16:58
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نقيب الأطباء في لبنان شرف ابو شرف: استشهاد 11 طبيباً بوباء كورونا ووجود اكثر من ثلاثمئة طبيب في الحجر المنزلي
لبنان يدخل يومه الخامس من الاقفال العام وحالة التأهب القصوى في استمرار تفشي فيروس كورونا
النائب امين شري: 30 الف لقاح سيصل الى لبنان مع بداية شباط وسيكون هناك 33 مركزا على جميع الاراضي اللبنانية
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف: الاحداث الاخيرة في امريكا اظهرت ان عمالقة التكنولوجيا لا يحترمون الدستور مطلقا
لافروف: النخب في الغرب تحاول حل مشاكلها من خلال البحث عن اعداء خارجيين مثل روسيا والصين وايران
وسائل اعلام محلية: انطلاق عملية التطعيم ضد كورونا لجميع فئات السكان في روسيا
طهران تستضيف اليوم المؤتمر الدولي عبر الفضاء الافتراضي لبرلمانات الدول المدافعة عن القدس
رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف: أهم قضية بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية هو تحرير القدس
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري: لبنان يرزح تحت حصار غير معلن وهو يرفض أي محاولة لفرض التوطين تحت اي عنوان
رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ: سوريا لم تتخل عن القضية الفلسطينية لأنها قضية انسانية بحتة
نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد: نطالب باجراءات عملية وواقعية لمساندة الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولة تهويد القدس
نائب رئيس البرلمان اليمني عبد الرحمن الجمعي: المطبعون ليسوا اهلاً للمشاركة في اتخاذ القرار الصائب لفلسطين
رئيسة البرلمان الاندونيسي بوان مهاراني: يجب زيادة الدعم للشعب الفلسطيني بكل اطيافه من اجل انهاء الاحتلال
رئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية: صفقة القرن تستهدف ركائز القضية الفلسطينية التي تبعها خطة الضم والتطبيع
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة: نحذر من العودة لمسار التسوية مع العدو ويجب الاستعداد لمواجهة كل التحديات
وسائل اعلام اميركية: الاف.بي.اي يحقق مع امرأة يشتبه بمحاولتها بيع حاسوب سرقته من مكتب بيلوسي خلال اقتحام الكونغرس للروس
مسؤولون بالبنتاغون: قلقون ازاء هجوم داخلي او تهديد من طرف افراد على صلة بتأمين مراسم تنصيب بايدن
وسائل اعلام اميركية: الـ"اف.بي.اي" سيقوم بفحص جميع افراد الحرس الوطني الذي سيتم نشرهم في واشنطن لتأمين مراسم تنصيب بايدن
وسائل اعلام اميركية: وزير الحرب امر قادة الجيش بالانتباه الى اي مشكلات قد تحدث في صفوف قواتهم مع اقتراب التنصيب
وزارة الداخلية التونسية: توقيف حوالي 630 شخصا خلال مواجهات ليلية بين قوات الامن ومحتجين
طائرات العدو الصهيوني تشن سلسة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة وهاجمت اراضي زراعية واخرى فارغة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزير الدفاع السوداني: اثيوبيا تحشد قوات عسكرية على الحدود في مواقع مواجهة لمواقع انتشار الجيش السوداني
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غوتيرش: اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أيا منها
المكسيك تسجل رقما قياسيا من الاصابات ب كورونا خلال 24 ساعة بلغ 21 ألفا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انفاق المطار باتجاه خلدة
منذ 1 ساعة
18 January، 2021
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