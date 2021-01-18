الرئيس بري: غزة هي وجه القدس وكل فلسطين ونؤكد مقاومتنا لاي محاولة لفرض التوطين

اكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان “غزة هي وجه القدس وكل فلسطين والزمان فيها يجعل الأطفال رجالا في أول مواجهة مع العدو”. ودعا “للتمسك بخيار المقاومة”، وقال ” نؤكد رفضنا ومقاومتنا لاي محاولة لفرض التوطين تحت اي عنوان من العناوين”.

موقف الرئيس بري جاء الاثنين بكلمة عبر الفيديو في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية الذي تستضيفه العاصمة الايرانية طهران، تحت عنوان “يوم غزة رمز المقاومة”، بدعوة من مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية والامانة العامة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

وقال الرئيس بري أجدد من لبنان الذي يرزح تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية وصحية هي الاخطر بتاريخه، ناهيك عن حصار غير معلن لدعمه المقاومة ورفض الرشوات المالية والاغراءات شرط التخلي عن التزاماته بالقضية الفلسطينية”.

وحذر الرئيس بري “من خطورة تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة وجراء تفشي كورونا في ظل الحصار الجائر، والامر نفسه ينسحب على الضفة الغربية والاراضي المحتلة”، وقال “المجتمع الدولي مدعو لتأمين لقاحات لغزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام