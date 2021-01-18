عشرات الجنود والمستوطنين الصهاينة يستبيحون الأقصى المبارك

اقتحمت قوات العدو الصهيوني ومجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم استمرار الإغلاق الشامل الذي تشهده المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية أن”عشرات من جنود العدو اقتحموا باحات المسجد الأقصى”.

وأضافت المصادر، أن”مجموعة من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية، تحت حماية مشددة من قوات العدو”.

وجاءت هذه الاقتحامات ضمن الجولات اليومية التي تنطلق من باب المغاربة حتى باب السلسلة مرورا بمنطقة باب الرحمة، ويجري خلالها تأدية طقوس تلمودية.

وتأتي اقتحامات المستوطنين رغم استمرار الإغلاق الشامل والأمطار الغزيرة الذي تشهدها المدينة المقدسة، والتشديدات على المقدسيين من الوصول للمسجد الأقصى.

المصدر: المواقع