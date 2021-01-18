كيف تتخلص من جير الأسنان دون ألم؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 10:04

كيف تتخلص من جير الأسنان دون ألم؟

منذ 1 ساعة 18 January، 2021
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نسعى دائما للتخلص من جير الاسنان بأي طريقة ما يؤدي إلى شعورنا بالألم. موقع “Webmd” الطبي عرض بعض المعلومات الضرورية عن جير الأسنان وطرق التخلص منه.

بحسب الموقع، يتكون جير الأسنان أسفل وفوق خط اللثة فهو ذو ملمس خشن، ويمكن أن يؤدي إلى انحسار اللثة، لذلك يجب التخلص من جير الأسنان بواسطة أدوات معينة في عيادة طبيب الأسنان، تسبب الألم، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى تخدير.

ونصح الموقع للسيطرة على جير الأسنان، ما يلي:

– استخدام الفرشاة بانتظام مرتين في اليوم لمدة دقيقتين.

– استخدام فرشاة ناعمة تناسب الفم والتأكد من أنها تصل إلى كل الرحى.

– استخدام الفرشاة الإلكترونية حيث أنها تتخلص من جير الأسنان بشكل أفضل من تلك اليدوية.

– استخدام معجون يحتوي على الفلورايد حيث يساعد في إصلاح تلف مينا الأسنان.

– استخدام غسول فم بشكل يومي للمساعدة في قتل البكتيريا المسببة لتكوين جير الأسنان.

– تقليل تناول الأطعمة السكرية.

– تناول الكثير من الماء.

– زيارة الطبيب كل 6 أشهر للتخلص من جير الأسنان الذي تكون.

المصدر: سبوتنيك

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