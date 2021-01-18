أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 18 كانون الثاني 2021

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر نيابية إن الحديث عن وساطة يقوم بها الرئيس سعد الحريري بين دول الخليج ومصر مع تركيا وبين ‏تركيا وفرنسا مبالغة كبيرة، لكنّ أوساطاً قريبة من الحريري قالت إنه يقوم بمحاولة الحصول على موافقة المحاور ‏الثلاثة على مساحة تفاهم حول لبنان لصالح المبادرة الفرنسية‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الإجراءات التي تتخذها إيران أبعد من التصعيد التفاوضي وتقع ‏في دائرة الاستعداد للخروج من الاتفاق النووي لصالح البقاء تحت مظلة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ما لم ‏يتم تطبيق الاتفاق من بوابة رفع العقوبات من الشركاء الأميركيين والأوروبيين فيه‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ تؤكد مصادر قيادية في تيار كبير أننا أمام خطر حقيقي بعد قول رئيس تيار فاعل عن أن لا مانع من انهيار البلد ‏لعقد مؤتمر تأسيسي جديد‎.

ـ تلقى مندوب شركة دولية عروضا مختلفة لإمرار صفقة تتناول قطاعا حيويا ولم تفهم نتائج هذه العروض وما ‏انتهت اليه‎.

ـ اقتربت مجموعة سياسية وحزبية تسعى الى تشكيل جبهة واحدة من إنجاز ورقتين واحدة سياسية وثانية ‏تنظيمية‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ تمرّ علاقات مرجعية روحية مسيحية برئيس تيار سياسي في مرحلة من التوتر وإنعدام الثقة بعد إنقلاب الثاني ‏على التفاهمات التي عقدها مع المرجعية حول تسهيل ولادة الحكومة الجديدة‎!

ـ تساءل ديبلوماسي غربي عن الأسباب التي تحول دون قيام جبهة سياسية عريضة تضم الأحزاب والتيارات ‏السياسية والشخصيات المستقلة المشهود لها بمواقفها الوطنية والسيادية‎!‎

صحيفة الأنباء

‎* ‎جبهة جديدة

مرجعية غير مدنية تبارك مسعى قائم لتشكيل جبهة جديدة بعناوين سيادية‎.‎

‎*‎مهمة لم تنضج

مهمة خارجية لمرجعية رسمية لم تنضج بعد لكنها قائمة وهذا سبب التكتم حولها‎

المصدر: صحف