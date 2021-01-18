ابرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الإثنين 18-01-2021
النهار
ـ التعطيل “يستقوي” على كورونا والانفجار يقترب!
ـ واشنطن كأنها “المنطقة الخضراء” وتأهب في الولايات
ـ الأمن الروسي أوقف المعارض نافالني لدى وصوله موسكو من ألمانيا
الأخبار
ـ لبنان “بلا مستشفيات”
ـ «إسرائيل» تعترف بعد طول إنكار: حزب الله يملك مئات الصواريخ الدقيقة
ـ تحديد سعر الصرف: ما هي الأهداف السياسيّة ــــ الاجتماعيّة للدولة؟
ـ صنعاء: سنضرب العمق الإسرائيلي إذا اعتُدي علينا
البناء
ـ حزب الله و«القومي» يندّدان بالعقوبات على المقداد: علامة على التورّط الأوروبي مع الإرهاب
ـ بكركي لوضع الملف الحكوميّ في العناية الفائقة: السرير عونيّ والأوكسجين حريريّ
ـ خبراء كورونا: تمديد الإقفال إلى 15 شباط و5000 سرير من المستشفيات الخاصة
الجمهورية
ـ الراعي يستعجل عون والحريري التأليف
ـ بانتظار اللقاح؟
ـ جنوب سوريا شبيه لجنوب لبنان
ـ الى أين يتجه العقار بعد فورة 2020؟
اللواء
ـ «التأليف» يدخل على خط الكورونا: 3 أسابيع حاسمة!
ـ الحريري عاد إلى بيروت.. وبري يتحرك والراعي يدعو عون للمبادرة
ـ عشية التنصيب.. واشنطن تشبه «المنطقة الخضراء» في بغداد
ـ إسرائيل تستقبل بايدن بالاستيطان
المصدر: صحف