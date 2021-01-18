ابرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الإثنين 18-01-2021

النهار

ـ التعطيل “يستقوي” على كورونا والانفجار يقترب!

ـ واشنطن كأنها “المنطقة الخضراء” وتأهب في الولايات

ـ الأمن الروسي أوقف المعارض نافالني لدى وصوله موسكو من ألمانيا

الأخبار

ـ لبنان “بلا مستشفيات”

ـ «إسرائيل» تعترف بعد طول إنكار: حزب الله يملك مئات الصواريخ الدقيقة

ـ تحديد سعر الصرف: ما هي الأهداف السياسيّة ــــ الاجتماعيّة للدولة؟

ـ صنعاء: سنضرب العمق الإسرائيلي إذا اعتُدي علينا

البناء

ـ حزب الله و«القومي» يندّدان بالعقوبات على المقداد: علامة على التورّط الأوروبي مع الإرهاب

ـ بكركي لوضع الملف الحكوميّ في العناية الفائقة: السرير عونيّ والأوكسجين حريريّ

ـ خبراء كورونا: تمديد الإقفال إلى 15 شباط و5000 سرير من المستشفيات الخاصة

الجمهورية

ـ الراعي يستعجل عون والحريري التأليف

ـ بانتظار اللقاح؟

ـ جنوب سوريا شبيه لجنوب لبنان

ـ الى أين يتجه العقار بعد فورة 2020؟

اللواء

ـ «التأليف» يدخل على خط الكورونا: 3 أسابيع حاسمة!

ـ الحريري عاد إلى بيروت.. وبري يتحرك والراعي يدعو عون للمبادرة

ـ عشية التنصيب.. واشنطن تشبه «المنطقة الخضراء» في بغداد

ـ إسرائيل تستقبل بايدن بالاستيطان

المصدر: صحف