لجنة المتعاقدين في المهني والتقني: التريث في إعلان الإضراب المفتوح الى ما بعد الإقفال العام

ناقشت لجنة الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني، في اجتماع موسع عبر تطبيق “زووم”، بحضور مندوبين عن المدارس والمعاهد الفنية، وبمشاركة بعض المدراء وممثلين عن رابطة التعليم المهني والتقني في لبنان، ما يعاني منه المتعاقدون ولا سيما في هذا الظرف العصيب، في ظل الوضع الإقتصادي والصحي والإجتماعي والتربوي المأساوي. وبحسب بيان عن المجتمعين، فقد تم الإتفاق، وبالتصويت، على “التريث في إعلان الإضراب المفتوح، الى ما بعد الإقفال العام، وذلك افساحا في المجال لرص الصفوف وتكثيف الجهد والتنسيق والتواصل مع المعنين لضمان إنجاح التحرك والإضراب”، والتركيز على المطالب الحياتية الراهنة التي يمكن الحصول عليها ومنها، إحتساب العقود كاملة، وأن يكون القبض فصليا، اسوة بباقي المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام