لجنة المتعاقدين في المهني والتقني: التريث في إعلان الإضراب المفتوح الى ما بعد الإقفال العام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 01:46

لجنة المتعاقدين في المهني والتقني: التريث في إعلان الإضراب المفتوح الى ما بعد الإقفال العام

منذ 2 ساعة 17 January، 2021
اخبار
لبنان

ناقشت لجنة الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني، في اجتماع موسع عبر تطبيق “زووم”، بحضور مندوبين عن المدارس والمعاهد الفنية، وبمشاركة بعض المدراء وممثلين عن رابطة التعليم المهني والتقني في لبنان، ما يعاني منه المتعاقدون ولا سيما في هذا الظرف العصيب، في ظل الوضع الإقتصادي والصحي والإجتماعي والتربوي المأساوي. وبحسب بيان عن المجتمعين، فقد تم الإتفاق، وبالتصويت، على “التريث في إعلان الإضراب المفتوح، الى ما بعد الإقفال العام، وذلك افساحا في المجال لرص الصفوف وتكثيف الجهد والتنسيق والتواصل مع المعنين لضمان إنجاح التحرك والإضراب”، والتركيز على المطالب الحياتية الراهنة التي يمكن الحصول عليها ومنها، إحتساب العقود كاملة، وأن يكون القبض فصليا، اسوة بباقي المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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