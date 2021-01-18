بالصورة..متظاهرون سودانيّون يحرقون علم إسرائيل في الخرطوم احتجاجاً على اتفاق التطبيع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 01:46
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الصحة اللبنانية: تسجيل 40 حالة وفاة و3654 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
لبنان يدخل يومه الرابع من الاقفال العام وحالة التأهب القصوى في ظل الحديث عن انتشار السلالة المتحورة من فايروس كورونا
وزير الصحة يعلن عن مبادرة لنقل المستشفى الميداني من صور الى بيروت ويؤكد البدء بتوزيع أجهزة التنفس والاوكسيجين
وزير الصحة حمد حسن يوقع العقد النهائي مع "فايزر" واتفاقات أخرى مرتقبة لتأمين لقاحات إضافية
حمد حسن:الاتصالات قائمة على الصعد كافة لتأمين اللقاح من عدة مصادر رسمية وخاصة بالتعاون مع كل المبادرين
الحزب السوري القومي الاجتماعي: العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على المقداد استمرار في دعم الارهاب والتطرف
الشرطة الاميركية تعلن توقيف مسلّح مدجّج بالذخيرة في محيط مبنى الكونغرس في واشنطن
وزير الخارجية الفرنسي: من المهم الترتيب لاعادة ايران والولايات المتحدة الى الاتفاق النووي
مستشار بايدن للأمن القومي: تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية يعرقل الديبلوماسية لانهاء الحرب
مقتل 3 جنود اتراك في هجوم على نقطة عسكرية تركية في بلدة بابتو بريف ادلب
وكالة الادوية النروجية: فتح تحقيق في اسباب وفاة 23 شخصا بعد تلقيهم لقاح "فايزر" المضاد لكورونا
كندا: ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا الى 700 الف شخص والوفيات الى 18 الف
وزارة الصحة الفرنسية تعلن أن اكثر من 413 الف شخص تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا
إيطاليا: حظر الرحلات الجوية من البرازيل بسبب نسخة متحورة من فيروس كورونا رصدت في هذا البلد
صربيا: وصول مليون جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفايروس كورونا الى بلغراد تمهيدا لتوزيعه
اندونيسيا: 60 قتيلا في زلزال سولاويسي بالتزامن مع استمرار عمليات البحث عن ناجين
الحزب السوري القومي الاجتماعي يدين العقوبات الاميركية على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
وزير الدفاع السوداني: اثيوبيا تحشد قوات عسكرية على الحدود في مواقع مواجهة لمواقع انتشار الجيش السوداني
وسائل اعلام اميركية: سقوط عدد من القتلى في اطلاق نار في مدينة فينيكس بولاية ارزونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مصرع شخصين وانقاذ 5 في غرق سفينة روسية في البحر الاسود قبالة تركيا والبحث جار عن مفقودين
وزير الدفاع السوداني: اثيوبيا تحشد قوات عسكرية على الحدود في مواقع مواجهة لمواقع انتشار الجيش السوداني
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غوتيرش: اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أيا منها
المكسيك تسجل رقما قياسيا من الاصابات ب كورونا خلال 24 ساعة بلغ 21 ألفا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
بالصورة..متظاهرون سودانيّون يحرقون علم إسرائيل في الخرطوم احتجاجاً على اتفاق التطبيع
منذ 2 ساعة
17 January، 2021
السودان
-
عربي وإقليمي
المصدر:
مواقع
السودان
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