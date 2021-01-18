بالصورة..متظاهرون سودانيّون يحرقون علم إسرائيل في الخرطوم احتجاجاً على اتفاق التطبيع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 01:46

بالصورة..متظاهرون سودانيّون يحرقون علم إسرائيل في الخرطوم احتجاجاً على اتفاق التطبيع

منذ 2 ساعة 17 January، 2021
سودان
السودان - عربي وإقليمي

المصدر: مواقع

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