توضيحات من مصادر متابعة حول قرار نقل المستشفى الميداني القطري من صور إلى بيروت

توضيحاً لما أثير حول قرار نقل المستشفى الميداني القطري من صور إلى بيروت، علقت مصادر متابعة بما يلي:

– إن تركيب الخيم لتصبح مستشفى يحتاج إلى الكثير من التجهيزات من بنى تحتية ( أرض، حمامات، نظام كهرباء، إمدادات صحية، …).

– خدمات ما بعد التشغيل(طواقم طبية وتمريضية، مطبخ للمرضى، غسيل وتعقيم، حراسة لمنع الدخول والخروج، إدارة ورقابة…).

– ما تقدم يجعل من المستحيل تركيب الخيمة الميدانية بشكل مستقل عن مستشفى قائم وفعال. وهذا ما دفع بالوزارة إلى البحث عن قطعة أرض بجانب أي مستشفى حكومي أو خاص.

– لهذا السبب تم استبعاد اقتراحات لتركيبها في الحديقة العامة، ومن ثم في قطعة أرض بجانب المستشفى اللبناني الإيطالي قبل أن يسقط الخيار أيضاً بسبب عدم رضا أصحاب الأرض.

– أخيراً ملاحظة هامة وهي أن المستشفى القطري لا يتضمن تجهيزات لقسم العناية الفائقة.

المصدر: موقع المنار