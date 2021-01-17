اعلام العدو: بعد أن أعطى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو الضوء الأخضر الأسبوع الماضي، تمت اليوم المصادقة على بناء 793 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 17 2021 - 23:18

اعلام العدو: بعد أن أعطى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو الضوء الأخضر الأسبوع الماضي، تمت اليوم المصادقة على بناء 793 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية

منذ 2 ساعة 17 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة