منطقة صيدا في حزب الله استنفرت لجانها: 3036 مستفيدا خلال فترة الاقفال

أعلنت منطقة صيدا في “حزب الله”، في بيان، “استنفار لجانها الصحية والاجتماعية، مع بداية فترة الإقفال ضمن إجراءات الطوارئ الصحية التي اتخذها مجلس الدفاع الاعلى منذ أربعة أيام لمواجهة تفشي فيروس كورونا”.

وأشارت إلى أنه “مواكبة لهذا الاستحقاق الطارئ وللوقوف الى جانب أهلنا في تلك الظروف الصعبة صحيا واجتماعيا، فقد عملت على متابعة عملية الالتزام بالاقفال التام والحجر في المنازل بالتنسيق مع البلديات والجمعيات والجهات الأخرى، إلى جانب مواكبة الحالات المصابة بكورونا في البلدات كافة عبر الاستشارات اليومية من الأطباء والممرضين والتي بلغ عددها 349 إصابة، إضافة إلى نقل 5 حالات كورونا الى المستشفى ومعاينة 54 حالة”.

ولفتت الى “قيامها ب 18 حملة تعقيم استهدفت 612 مكانا، تأمين أدوية ل 22 مريض كورونا، إذاعة 13 بيان توعية للمواطنين للحد من مخاطر انتشار الفيروس، دفن حالتي وفاة كورونا وتأمين 3 أسرة طبية لمرضى بالفيروس وأوكسجين ل6 حالات أخرى إيجابية، إجراء 32 فحص PCR وتأمين خدمة توصيل الادوية والأغذية لمنازل 12 مصابا ومحجورا، تنظيم 3 حملات توعوية إرشادية على المنازل استهدفت 42 منزلا، تقديم 1230 وجبة ساخنة و619 حصة تموينية وتقديمات مالية ل 48 مستفيدا”.

وأعلنت أن “عدد المستفيدين بلغ 3036 توزعوا على أحياء صيدا وعبرا وعين الحلوة وبلدات كفرحتى وحارة صيدا، عنقون، الغازية، زغدرايا، قناريت، اركي، عزة، حومين التحتا، رومين، بنعفول وزيتا” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام