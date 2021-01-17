لقاء الأحزاب في إقليم الخروب: عبد الناصر مدرسة فكرية للمقاومين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2021 - 17:32

لقاء الأحزاب في إقليم الخروب: عبد الناصر مدرسة فكرية للمقاومين

منذ 8 mins 17 January، 2021
اخبار
لبنان

اعتبر لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب، أن “ذكرى ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر هي ذكرى الأمل في تحقيق مبادئه التي أرساها والأمل ببناء مجد أمة وحتمية الوحدة العربية مهما طال الزمن”.
وقال في بيان: “جمال عبد الناصر يمثل رمزية قيادية للأمة العربية بما حققه من منجزات مادية ومعنوية، ومدرسة فكرية ما زالت راسخة حتى اليوم، وما تزال كلماته بأن المقاومة وجدت لتبقى وتنتصر نبراسا يهدي جميع المقاومين”.
وختم: “في هذه الذكرى العزيزة عسى أن نعود إلى دعوته في الوحدة والمقاومة، لأن المقاومة هي وحدها السبيل في استعادة الأرض المسلوبة وتحقيق العزة والكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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