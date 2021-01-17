التحكم المروري: طريق #معاصر_الشوف #كفريا سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2021 - 17:34

التحكم المروري: طريق #معاصر_الشوف #كفريا سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية

منذ 30 mins 17 January، 2021
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