ظريف: الاتفاق النووي قائم بسبب ايران وليس بسبب الترويكا الاوروبية

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بأن”قادة دول الترويكا الاوروبية، بريطانيا والمانيا وفرنسا، لم يفعلوا اي شيء للحفاظ على الاتفاق النووي وان الاتفاق النووي قائم بسبب ايران وليس بسبب الترويكا الاوروبية”.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاحد ردا على مطالب وزير الخارجية الفرنسي غير المنطقية من ايران ان “قادة الدول الاوروبية الثلاث –الذين هم بحاجة الى توقيع مسؤولي مكتب مراقبة الاصول الاجنبية (التابع لوزارة الخزانة الاميركية) كي ينفذوا التزاماتهم في اطار الاتفاق النووي –لم يفعلوا اي شيء للحفاظ على الاتفاق النووي”.

واضاف:”هل تتذكرون مبادرة امانويل ماكرون التي ولدت ميتة او امتناع بريطانيا عن تسديد الديون المترتبة عليها وفق قرار صادر عن المحكمة؟”.

وخاطب وزير الخارجية الايراني نظيره الفرنسي:” زميلي المحترم؛ لقد بداتَ فترة عملك في الحكومة ببيع الاسلحة لمجرمي الحرب السعوديين، كفّ عن اطلاق الكلام الفارغ والعبثي حول ايران”.

وقال ظريف:”تذكير بالحقيقة؛ انتم تزعزعون استقرار منطقتنا، كفّوا عن حماية مجرمين يقطّعون بالمنشار منتقديهم إربا إربا ويستخدمون الاسلحة المصنعة من قبلكم لارتكاب المجازر بحق الاطفال في اليمن”.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي ، أمس ، إلى إجراء محادثات حول أنشطة إيران الإقليمية والصاروخية.

المصدر: قناة العالم