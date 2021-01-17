السيول اجتاحت بعض المحال التجارية في منطقة النبطية لا سيما تول ومرج حاروف وزبدين ودخلت المياه بعض المنازل في الدوير وحاروف والشرقية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 17 2021 - 14:04

السيول اجتاحت بعض المحال التجارية في منطقة النبطية لا سيما تول ومرج حاروف وزبدين ودخلت المياه بعض المنازل في الدوير وحاروف والشرقية

منذ 7 mins 17 January، 2021
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