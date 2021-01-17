الخارجية الايرانية: قرار الحظر بحق المقداد لا يعني شيئا سوى تخريب عملية السلام في سوريا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة إن “فرض الحظر على وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، بوصفه المسؤول عن شؤون السياسة الخارجية السورية، سيقوض الجهود الهادفة الى ارساء السلام في هذا البلد”.

وأضاف خطيب زادة السبت تعليقا قرار الحظر الصادر مؤخرا عن الاتحاد الاوروبي بحق المقداد “هذه الخطوة غير الحكيمة وغير البناءة من شانها ان تشدد الازمة في سوريا وتؤدي الى مزيد من تعقيد عملية التسوية السياسية لهذه الازمة”.

وتابع خطيب زادة ان “هذا الاجراء المرفوض لن يؤدي سوى الى مزيد من الخلافات وبالتالي تزايد انعدام الثقة بين بروكسل ودمشق”، واضاف “نظرا لظروف الازمة السورية التي تقتضي حلا سياسيا، فإن قرار الحظر بحق وزير خارجية سوريا الي يتولى مسؤولية السياسة الخارجية، فإنه لا يعني شيئا سوى تخريب عملية السلام داخل هذا البلد”.

المصدر: وكالة ارنا