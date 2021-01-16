التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين ودراجة نارية على اوتوستراد السيد هادي نصر الله المسلك الشرقي بالضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2021 - 20:08
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حزب الله: وضع العتبة الرضوية المقدسة ومعها اسم متولي شؤون العتبة على لوائح الارهاب والعقوبات هي خطوة غير مسبوقة بتاتا
حزب الله: هذه الخطوة الحمقاء إساءة للاسلام الحنيف والقيم الروحية والسماوية وتتجاوز السياسة الى الإعلان عن العداء للأديان
حزب الله: هذه الخطوة تعبر عن مستوى الانحطاط الأخلاقي والفكري الذي بلغته وزارة الخارجية الاميركية والادارة الاميركية
حركة أمل دانت العقوبات الأمريكية على العتبة الرضوية والتطاول على المقدسات الدينية واعتبرتها استفزازاً ويجب التراجع عنها
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العقوبات الأميركية على العتبة الرضوية المقدسة تشكل استهدافا للمقدسات الدينية
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: هذا القرار الأميركي يشكل سلوكا عدوانيا خطيرا غير مسبوق يستفز مشاعر المسلمين
حزب الله: الحملة الاميركية ضد الحشد الشعبي باتت مكشوفة الأهداف لما يمثله الحشد كضمانة لوحدة العراق وأهم عناصر قوته
حزب الله: وضع اسم عبد العزيز المحمداوي على لوائح العقوبات تأتي في سياق معاقبة الحشد على دوره في الدفاع عن العراق وسيادته
حزب الله أدان بشدة العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
الصحة اللبنانية: تسجيل 41 حالة وفاة و5872 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوقع القوانين التي أقرها مجلس النواب لتصبح سارية المفعول فور نشرها في الجريدة الرسمية
الرئيس بري يوقع القانون المعجل المكرر لتنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا
التزام ملحوظ بالاقفال العام في مختلف المناطق اللبنانية والقوى الامنية تسطر محاضر ضبط بحق المخالفين
الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر: ملف أزمة كورونا يجب أن يكون حافزا لتسريع تشكيل الحكومة
التيار الوطني الحر: الدستور يحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية التقاعس الذي يؤدي في هذه الظروف الصعبة صحيا وماليا
المفتي الشيخ أحمد قبلان: استمرار ترك لبنان بلا حكومة أمر في غاية الخطورة وخاصة في أوضاعنا الحالية
الشيخ قبلان: تأليف حكومة إنقاذ وطني أمر ضروري وملح ومحتوم ولا بد من مصالحة عقلاء لإنقاذ التأليف الحكومي
وزارة الصناعة: منتجات غذائية تركية و"اسرائيلية" بشعارات لبنانية لخداع المستهلكين في الخارج ونعمل لمقاضاة الفاعلين
الخارجية الإيرانية: نرفض العقوبات الأوروبية على المقداد وهي خطوة غير منطقية وغير مقبولة وستخفّض الثقة بين بروكسل ودمشق
حرس الثورة الإيراني يجري بنجاح المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم (ص) الصاروخية ويدمر سفن العدو الافتراضي
اللواء سلامي: تدمير حاملات الطائرات والسفن الحربية باستخدام صواريخ بالستية بعيدة المدى هو أحد استراتيجيات ايران الدفاعية
فوكس نيوز: صواريخ بالستية ايرانية تصيب أهدافها في المحيط الهندي على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية USS Nimitz
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: سوف يتم اعادة العلاقات الدبلوماسية مع قطر ونأمل أن نكون قادرين على فتح السفارات
تونس: إجراء تعديل وزاري شمل 11 وزيراً من بينهم وزير العدل ووزير الداخلية
مجلس الأعمال الأميركي الصيني: خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية سيكون مفيدا للاقتصاد الأميركي
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش يعرب عن أسفه لفشل التضامن في مجال التطعيم باللقاحات ضد كورونا حول العالم
غوتيرش: اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أيا منها
المكسيك تسجل رقما قياسيا من الاصابات ب كورونا خلال 24 ساعة بلغ 21 ألفا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين ودراجة نارية على اوتوستراد السيد هادي نصر الله المسلك الشرقي بالضاحية الجنوبية لبيروت
منذ 15 mins
16 January، 2021
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