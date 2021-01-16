التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين ودراجة نارية على اوتوستراد السيد هادي نصر الله المسلك الشرقي بالضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2021 - 20:08

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين ودراجة نارية على اوتوستراد السيد هادي نصر الله المسلك الشرقي بالضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 15 mins 16 January، 2021
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