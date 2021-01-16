قيادي في حماس: أوضاع الاسرى في معتقلات العدو صعبة جدا خاصة بظل تفشي كورونا

حذر القيادي في حركة حماس والأسير المحرر حسين أبو كويك من أن الأوضاع في سجون العدو الاسرائيلي تتجه الى الأسوأ وأن فيروس كورونا يتفشى بشكل واسع في صفوف الأسرى إذا لم يتم تقديم التطعيمات اللازمة لهم.

وقال أبو كويك الذي أفرج عنه قبل أيام إن “وضع الأسرى مؤلم بسبب تغول إدارة السجون عليهم ومعاملتهم بشكل سيء جدا وحرمانهم من الملابس الشتوية والغذاء والعلاج”.

وأكد أبو كويك أن “ما يجري تصرف خطير من الاحتلال الذي يتعامل بعنصرية مع الأسرى ويرفض توفير اللقاحات اللازمة لهم واقتصار العلاج على العزل وبعض المسكنات”.

المصدر: فلسطين اليوم