إصابات بين الفلسطينيين خلال قمع العدو الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم بالضفة المحتلة

أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم مسعف، والعشرات بالاختناق السبت اثر قمع قوات العدو الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع بكثافة، باتجاه المواطنين الذين خرجوا تنديدا بالاستيطان في القرية وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما”.

وأكدت المصادر “إصابة 3 مواطنين بالرصاص بينهم مسعف، والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في القرية، وجرى علاجهم ميدانيا”.

المصدر: فلسطين اليوم