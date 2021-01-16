البعث العربي يستنكر الاعتداءات على سوريا ولبنان

استنكر الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان نعمان شلق، في بيان، “السياسات العدوانية للاتحاد الأوروبي على الدولة السورية ممثلة بوزير خارجيتها فيصل المقداد، استكمالا لنهج العدوان الأميركي المستمر على السيادة السورية والعقوبات السافرة بحق الحكومة السورية والشعب السوري، خدمة للسياسات الإمبريالية والصهيونية، واستلحاقا بها بعيدا من نهج الحوار والديبلوماسية المعتمد لحل الأزمات الدولية والعمل على حفظ حقوق الدول وتأمين مصالح شعوبها”.

من جهة أخرى، استنكرت القيادة القطرية للحزب في لبنان في بيان، “العدوان الإسرائيلي المستمر على السيادتين اللبنانية والسورية”، وطالبت الحكومة اللبنانية ب “اتخاذ كل الإجراءات أمام المحافل الدولية لمواجهة هذه الاعتداءات المتكررة في خرق الأجواء اللبنانية واستهداف الأراضي السورية من خلالها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام