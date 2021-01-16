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January 16 2021 - 11:40

البيت الأبيض يتوقع وصول وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى نصف مليون الشهر المقبل

منذ 1 ساعة 16 January، 2021
وفيات كورونا في اميركا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

صرح رون كلين، كبير موظفي البيت الأبيض المقبل بإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، بأنه يتوقع وصول عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى نصف مليون شخص الشهر المقبل.

وفي تصريح لصحيفة “واشنطن بوست” أمس الجمعة، أضاف كلين أنه واثق في قدرة هيئات إنفاذ القانون على ضمان مراسم تنصيب آمنة لبايدن الأربعاء المقبل.

وحسب بيانات جامعة “جونز هوبكنز”، فإن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت حتى الآن 390 ألف حالة وسط مخاوف من استمرار تدهور الأوضاع الصحية في البلاد بسبب الجائحة.

المصدر: وكالة رويترز

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