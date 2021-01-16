السودان: لا يوجد إعلان حرب على إثيوبيا

قال المتحدث باسم “مجلس السيادة” في السودان محمد الفكي سليمان إن “منطقة الفشقة سودانية”، وطالب “إثيوبيا بالانسحاب من نقطتين على الحدود بين البلدين”.

وأضاف سليمان الجمعة “لا نقوم بهذه الحرب وكالة عن أحد وهذه أكاذيب محضة”، وتابع “لم نتخذ قرارا بالحرب، ولكن من حقنا الانفتاح حتى آخر نقطة حدودية داخل أراضي السودان”.

وأكد سليمان “نستطيع أن نخوض حربا، لكن الأولوية للحل السياسي وقرار الانفتاح شرقا تم بموافقة مجلس الأمن والدفاع بكامل عضويته”، واضاف ان “مجلس الأمن والدفاع السوداني هو الذي يوصي بإعلان الحرب وليس هنالك إعلان حرب على إثيوبيا”.

المصدر: روسيا اليوم