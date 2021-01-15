قصيدة للشاعر اليمني معاذ الجنيد بعنوان: من السيد نصر الله الى قاسم سليماني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2021 - 23:18

قصيدة للشاعر اليمني معاذ الجنيد بعنوان: من السيد نصر الله الى قاسم سليماني

منذ 60 mins 15 January، 2021
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اليمن - عربي وإقليمي

المصدر: موقع المنار

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