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January 15 2021 - 21:32

صور اضافية.. بعد ان طال اللقاء من الظهر حتى صلاة المغرب صلى السيد نصرالله مع الحاج قاسم

منذ 22 mins 15 January، 2021
تقارير مصورة - لبنان
  في ذلك اليوم طال اللقاء من الظهر حتى صلاة المغرب… حيث صلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع قائد قوة القدس الراحل الشهيد الحاج قاسم سليماني.

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