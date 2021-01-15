صور اضافية.. بعد ان طال اللقاء من الظهر حتى صلاة المغرب صلى السيد نصرالله مع الحاج قاسم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2021 - 21:32
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صور اضافية.. بعد ان طال اللقاء من الظهر حتى صلاة المغرب صلى السيد نصرالله مع الحاج قاسم
منذ 22 mins
15 January، 2021
تقارير مصورة
-
لبنان
في ذلك اليوم طال اللقاء من الظهر حتى صلاة المغرب… حيث صلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع قائد قوة القدس الراحل الشهيد الحاج قاسم سليماني.
اللقاء الاخير
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