المستشفيات الجامعية: متابعة تقديم الخدمات الاستشفائية أصبح أمرا صعبا جدا بظل كورونا

أعلنت المستشفيات الجامعية في لبنان (المركز الطبي في الجامعة الأميركية – بيروت، المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق، مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، مستشفى سيدة المعونات الجامعي، مستشفى أوتيل ديو الجامعي، مستشفى جبل لبنان الجامعي، المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي) ان “المستشفيات التي هي في عين العاصفة بسبب وباء كورونا تصارع التحديات على مختلف الصعد وقد اصبحت تواجه مزيدا من العقبات التي تمنعها من متابعة تقديم العناية والعلاج اللازم للمرضى، وذلك بسبب عدم توافر المستلزمات الطبية والعلاجية وبعض الأدوية الحيوية”.

ولفتت المستشفيات الى ان “متابعة تقديم الخدمات الاستشفائية قد أصبح أمرا صعبا جدا وغير مضمون، وهو مرهون بتوافر المستلزمات الطبية الضرورية، والتي أصبح العديد منها مفقودا أو غير متوافر إلا بأسعار خيالية”، وناشدت “سائر المسؤولين المعنيين مباشرة بالأمر، لا سيما سعادة حاكم مصرف لبنان ومعالي وزير الصحة العامة الذي نتمنى له الصحة والتعافي السريع”.

ودعت المستشفيات “لاتخاذ خطوات إنقاذية سريعة وعاجلة قبل فوات الأوان وقبل أن تصبح صحة المواطنين في مهب الريح”، واضافت “نحن نحث الجميع على العمل الدؤوب لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية للمستشفيات فورا، كي تستطيع متابعة تقديم الخدمات الاستشفائية لمختلف المرضى”، واكدت أنها “لن تألوا جهدا في بذل كل ما يمكن القيام به في سبيل الاستمرار بتأدية رسالتها في خدمة المرضى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام