الصحة الفلسطينية: تسجيل 27 حالة وفاة و822 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 27 حالة وفاة و822 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة انه “تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية: سلفيت 1، قلقيلية 2، نابلس 1، جنين 6، الخليل 2، وفي قطاع غزة 10 وفيات، مدينة القدس 5 وفيات”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت (16)، ضواحي القدس (15)، رام الله والبيرة (55)، طولكرم (26)، قلقيلية (9)، نابلس (33)، جنين (19)، الخليل (35)، بيت لحم (18)، طوباس (5)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (403)، مدينة القدس (185)”.

المصدر: فلسطين اليوم